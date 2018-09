Deze Dierenaar (15) werd tweede op WK Pokémon in Nashville

Joods monument keert terug in Ellecom

5 september ELLECOM - Het monument voor de Joodse slachtoffers van SS-opleidingskamp Avegoor keert terug in Ellecom. Beeldhouwer Harry de Leeuw uit Rheden is bezig een nieuwe versie te maken van het op 12 maart gestolen kunstwerk. Hij is ook degene die in 1998 de eerste versie maakte.