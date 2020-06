Deze man geeft 8000 arbeidsmigranten een baan in Nederland: ‘Werken in een slachthuis is niet zwaar’

Van medewerker in een slachthuis tot directeur van een miljoenenbedrijf. Dat is het verhaal van Moba Aoulad Ben Arroun. 25 jaar geleden werkte hij nog zelf in het slachthuis, als uitbener. Toen hij zag dat er een groot tekort aan uitbeners was, startte hij een uitzendbedrijf.



Eerst met naaste kennissen, later met arbeidsmigranten. De laatste jaren groeide het bedrijf door naar achtduizend, voornamelijk Oost-Europese medewerkers, waarvan de helft in de vleessector.



In een lang gesprek op het kantoor in Velp is hij regelmatig kritisch. Op de vakbonden bijvoorbeeld. Zij stellen dat het werk in de slachterij zo simpel gemaakt is dat geen Nederlander het nog wil doen. Op die manier moeten goedkope arbeidsmigranten het wel doen. ,,Maar zo is het niet. Er waren gewoon te weinig Nederlanders die het ambacht wilden leren. Daarom is het opgeknipt in stukken.’’



Nederlanders willen dat werk toch niet doen omdat het zwaar is?

,,Nee, het is niet het mooiste werk, maar zwaar werk? Dat hoor je me niet zeggen. De eerste weken dat je in die ruimte werkt, met een temperatuur van 7 graden, dat slaat echt op je botten. Maar als je een paar week verder bent dan is het niets meer dan repeterend werk. Zwaar is het niet.’’