Deze zes opknap-oldtimers (en 189 anderen) worden geveild in Brummen

Hobbyisten die graag sleutelen aan oldtimers of autoliefhebbers die graag hun wagenpark willen uitbreiden kunnen de komende week hun slag slaan in Brummen. Gallery Aaldering veilt ruim 195 klassieke inruilauto’s . Het bedrijf komt er niet aan toe om deze oldtimers op te knappen en laat ze daarom veilen.

Eigenaar Nico Aaldering vertelt over zes oogappels die onder de hamer gaan:

1- Mercedes 450 SEL 6.9 1979

Volledig scherm Mercedes 450 SEL 6.9 1979 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Dit was in 1979 de allerduurste Mercedes. De auto moet alleen nog worden gelakt, want de lak is oud. Hij heeft wat lang in de zon gestaan. De Mercedes komt uit Californië en moet tussen de 19.500 euro en 24.000 euro opleveren, maar ik vermoed dat deze wel meer dan 25.000 euro gaat opbrengen.’’

2- Porsche 356 A T1 Convertible 1957

Volledig scherm Porsche 356 A T1 Convertible 1957 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Deze Porsche komt uit San Francisco en gaat wel 100.000 opbrengen. In deze staat is de auto haast niet meer te vinden. Er zit wat roest aan de onderzijde en de bekleding en de lak is oud. Als hij door een koper is gerestaureerd dan moet hij wel ruim 200.000 euro waard zijn.’’

3- Bentley S-1 James Young 1956

Volledig scherm Bentley S-1 James Young 1956 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Deze Bentley is van Sir Bernard Docker geweest, de directeur van BSA motorfietsen. Van dit type zijn er maar 26 gemaakt en dit is nummer 14. De auto heeft wel ongeveer 20 jaar stilgestaan. Écht een auto voor de liefhebber.’’

4- Ford Capri 2600 RS 1973

Volledig scherm Ford Capri 2600 RS 1973 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Ik denk dat de Capri hoge ogen gaat gooien tijdens de veiling. Dit is een topmodel. Het is een auto uit mijn jeugd, alleen kon ik ‘m toen niet betalen. Mijn ouders hadden een hotel. Ik werkte in de afwas, dus ik keek toen wel uit op de parkeerplaats met mooie auto’s. De Ford Capri werd vroeger gebruikt om mee te scheuren. Hiervan zijn er nog minder dan 500 op de markt.’’

5- Bmw 327 Factory Convertible 1939

Volledig scherm Bmw 327 Factory Convertible 1939 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Een auto voor de diehards . Deze heeft vijftig jaar stilgestaan en heb ik gevonden in Zweden. Hij moet volledig worden gerestaureerd. Het bijzondere is dat er nog nooit mee is geknoeid. De originele motor zit er nog in. Hiervan zijn er er ook maar ongeveer 500 van gemaakt, maar ik denk dat er nu nog maar 100 van over zijn.’’

6- Jaguar E-TYPE 3.8 Series 1 coupe 1964

Volledig scherm Jaguar E-TYPE 3.8 Series 1 coupe 1964 © Gallery Aaldering / Classic Car Auctions

,,Deze auto is misschien wel te mooi om te restaureren. Het is bij de liefhebbers een erg geliefd model. Ik heb er helaas geen tijd voor. Ik heb hem vier jaar geleden gekocht, maar hij staat nu maar stil in een hoek. Daarom doe ik hem nu weg. De verwachte opbrengst ligt tussen de 85.000 en 97.000 euro.’’

De veiling van de klassieke inruilauto’s sluit op woensdag 12 december om 20.30 uur. Op vrijdag 21 december kunnen de nieuwe eigenaren de auto’s ophalen in Brummen.