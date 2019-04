Dief in Dieren probeert op kinderfiets aan politie te ontkomen

Vlag halfstok bij gemeente Arnhem vanwege aanslagen in Sri Lanka

23 april ARNHEM/ DE STEEG - De gemeente Arnhem heeft dinsdag ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka de vlag bij het stadhuis halfstok gehangen, net als na de aanslag in de tram in Utrecht. In Sri Lanka vielen bij een serie bomaanslagen op kerken en hotels op eerste paasdag bijna 300 doden, onder wie drie Nederlanders, en circa vijfhonderd gewonden.