Dief stapt in auto met draaiende motor en rijdt weg; eigenaar haalde ontbijt bij tankstation

Hockeyers in Dieren speelden op veld met granaten uit Tweede Wereldoor­log

6 november DIEREN - De verkleuringen in de bodem van het voormalige hockeyveld aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren konden van alles zijn. De resten van prehistorische boerderijen bijvoorbeeld. Of de overblijfselen van een kampement van graaf Hendrik van den Bergh, die in 1629 Amsterdam had willen aanvallen en zelf op Hof te Dieren had gelogeerd. Of waren de verkleuringen simpelweg sporen uit de Tweede Wereldoorlog?