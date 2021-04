Dierenaar die kennis tijdens ritueel in het bos aanviel met mes zat in een psychose

Inwoners van Rheden geven in een jaar tijd voor bijna 90.000 euro cheques uit aan projecten in de wijk

29 maart DE STEEG - De actie Ik buurt mee heeft in het eerste jaar van haar bestaan bijna 90.000 euro opgeleverd voor goede doelen in de wijken van de gemeente Rheden. In totaal kwam dit bedrag ten goede aan 75 initiatieven.