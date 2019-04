Dievenduo Velp beschouwde zichzelf als het goede doel

Ter plekke besloten de partners in crime dat ze precies in die doelgroep pasten. S. zat dringend verlegen om een nieuwe broek en B. had kleren nodig voor zijn kinderen. Bovendien kwamen ze zelf uit Oost-Europa, dus wat lette hun?



S. klauterde omhoog en liet zich ondersteboven in de container zakken terwijl B. hem bij de enkels vasthield. Met een ijzeren haak trok hij de kledingzakken in de container open en haalde eruit wat van zijn gading was. Zo’n tafereel valt op, ondanks het nachtelijke uur, en deze ‘comic strip’ eindigde dan ook snel nadat een oplettende burger de politie had gebeld. Het tweetal werd op heterdaad betrapt en mocht mee naar het bureau. Na twee overnachtingen en een summiere bekentenis werden ze weer op straat gezet. Ja, ze hadden die kleren willen meenemen en ja, ze wisten dat het niet mocht.



Het duo heeft inmiddels de wijk genomen naar hun vaderland en ook hun advocaat is niet verschenen. In de rechtszaal zit wel een mevrouw van de Stichting Sam’s Kledingsactie. Ze wil 576 euro schadevergoeding van de containerdieven. Het is niet de eerste keer, verklaart ze, en ze zijn die diefstallen helemaal zat. Officier van justitie Huisman heeft toch enige bedenkingen. Hij heeft ooit de overstap van gemaakt van de recherche naar het Openbaar Ministerie, maar dat is geen bezwaar om zijn oude ondervragingstechnieken van stal te halen.