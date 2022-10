Dikke rookwolk boven Velp door containerbrand: agenten bekijken beelden en pakken twee mannen op

Met video Jonge meiden sluiten zichzelf buiten woning en klimmen op het dak: brandweer rukt uit met hoogwerker

De brandweer in Dieren is zondagmiddag uitgerukt voor een opmerkelijk incident: twee jonge meiden zaten bovenop het dak van een woning aan de Harderwijkerweg. Met behulp van een hoogwerker is het duo, dat zichzelf had buitengesloten, van het dak gehaald.

