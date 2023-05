Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Rheden

Column Onderlangs De tijdsgeest lijkt af te dwingen dat je stelling nemen moet. Hoeft dus niet

De vlag ging uit. Halfstok, want het was 4 mei. Ik steek nooit de vlag uit. Nu kwam ik er niet onderuit. Mijn buurman dwong mij ertoe. Hij is zelf een enthousiast vlaggenist en reikte mij vanuit zijn voortuin zijn reservevlag aan.