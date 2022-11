Dit pand staat al zeven jaar te verkrotten: in 2023 begint de bouw van 60 nieuwe appartementen

Voetbalprogramma regio Arnhem Zware klussen voor voetbal­sters Eldenia en VDZ, ESA en VVO op weg naar periodeti­tel?

ARNHEM - De Eldenia-vrouwen zijn afgezakt naar de voorlaatste plaats in de topklasse, maar of deze zaterdag de beste gelegenheid is daar iets aan te doen, is de vraag. Het sterke DTS'35 uit Ede komt op bezoek in Elden.

11 november