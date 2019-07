Dit restaurant zou de ideale buiten-hotspot voor Arnhemmers kunnen worden

Inderdaad, waar je boven de A50 geregeld een zweefvliegtuig ziet, ligt ook het vliegveld.



Midden op de Veluwe is een open plek waar zweefvliegers op mooie dagen met veel thermiek het luchtruim kiezen. Dat is een heerlijk schouwspel als je op het terras zit met een drankje.



De Thermiekbel heet het restaurant dat nog niet zo lang geleden is geopend. Het terras is op deze zonnige zondag populair en als ik op een steigerhouten bank onder een klapperende parasol zit, heb ik het volledige strandtentgevoel, met als enige gemis de zee.



Je kunt hier ver kijken over het vergeelde grasland alias de landingsbaan. Als er dan in de verte een vrachtwagentje over een stoffige en kronkelende zandweg komt aanrijden, is het buitenlandgevoel compleet.