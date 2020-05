Dode na brand achter woning in Velp, politie onderzoekt toedracht

Behandel­pas­poort gaat als zoete broodjes; teller staat al op 40.000

23 mei VELP - Het Behandelpaspoort van de Velpse specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet wordt veelvuldig besteld. De eerste oplage van 10.000 stuks was binnen 48 uur onder zorgverleners verdeeld. Een volgende oplage van 35.000 exemplaren is nu in de maak. Daarvan zijn er al 30.000 gereserveerd.