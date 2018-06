Dode vissen in vijver Velp, brandweer voegt vers water toe

Meneer Schurink (84) niet welkom bij open dag van de tunnel in Dieren

17:04 DIEREN - Dierenaar Anton Schurink (84) had zich er nog zo op verheugd: een bezoek aan de tunnel in aanbouw in zijn dorp. Ook de nieuwe parkeergarage bij het station had hij graag eens willen bekijken. In beide bouwwerken van het verkeerstraject Traverse wordt deze zondag immers open huis gehouden.