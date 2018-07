Door aanhoudende droogte dit jaar geen paarse Posbank

video Man aangehou­den na greep in kassa bij pizzeria in Velp

29 juli VELP - De politie is in Velp zaterdagavond op zoek geweest naar een man die betrokken zou zijn geweest bij een greep in de kassa van een pizzeria op de Hoofdstraat in Velp. Omstreeks 20.20 uur kon de politie een 39-jarige Velpenaar aanhouden die aan het signalement voldeed.