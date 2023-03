Dorpspark in Rheden is na maandenlange arbeid klaar

Dorpspark De Laak in Rheden wordt op zaterdag 11 maart officieel geopend. Er is maanden gewerkt in dit gebied.

Er is veel veranderd in dit gebied: zo is er een recreatief wandelpad aangelegd, waardoor De Laak meer bij het dorp is betrokken. Daarnaast is de dorpsentree bij de A348 opgeknapt, is er een boomgaard aangelegd en is er een natuurspeeltuin gekomen.

Ook is de parkeerplaats verkleind. Daar is groen voor teruggekomen. Verder heeft de scouting een plek gevonden in de Zuidflank en is er een pumptrack gekomen, een soort kruising tussen een fietscrossbaan en een skatepark. Er wordt nog gewerkt aan een kunstwerk in De Laak. Dat wordt later dit jaar geplaatst.

De gemeente denkt met het nieuwe park in een behoefte te voorzien. Het gebied tussen de snelweg en het dorp was lange tijd een verloren hoek waar weinig mensen kwamen. Dat moet veranderen, het is nu mogelijk er te wandelen.

Het park wordt op 11 maart heropend met een korte ceremonie. Daarbij wordt de naam van het nieuwe pad onthuld en planten leden van een klankbordgroep een aantal bomen. Het pad sluit aan bij bestaande paden, waardoor straks een dorpswandeling van ongeveer drie kilometer mogelijk is.

