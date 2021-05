Dringend advies GGD na grote corona-uitbraak bij kerkjeugd: Ga niet met jongeren op kamp

Rhedense akkerran­den moeten kleurrijk worden

7 mei RHEDEN - Als alles naar wens verloopt, zien over een paar maanden de randen van tal van Rhedense akkers er kleurrijk uit. In de afgelopen tijd zijn die ingezaaid met verschillende inheemse planten. De gemeente Rheden hoopt dat ze bijen en andere insecten aantrekken. Die zijn in de afgelopen decennia ook aan deze kant van de Veluwe in hoog tempo achteruitgegaan in aantal.