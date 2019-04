Drukte op de Posbank, zo lang het nog kan

Vanuit de lucht moet het een bijzonder gezicht zijn, hoe door het uitgestrekte heidegebied van de heuvelachtige Veluwezoom verkeer zich voortbeweegt over drie smalle en bochtige wegen naar de top, de Posbank. Wielrenners, senioren op e-bikes, gezinnen in familiewagens, nu al zongebruinde stellen in cabrio's, oude mannen in oldtimers, jongens op scooters, baardige mannen op motoren. Filerijden is er vandaag niet bij, dat gebeurt alleen op de echte topdagen. Maar druk kun je het wel noemen. Parkeerplaatsen zijn overvol, verkeer zit elkaar soms in de weg.