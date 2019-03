Drukte op Posbank wordt te gek: Rheden doet auto en motor in de ban

DE STEEG - Rheden wil het gemotoriseerd verkeer op de Posbank verregaand aan banden leggen. De drukte in het natuurgebied is zo groot geworden dat burgemeester en wethouders van de gemeente de tijd voor maatregelen gekomen achten. Het moet afgelopen zijn met het bekende ‘rondje Posbank’ voor auto's en motoren.

De Posbank is het populaire bos- en heidegebied aan de oostrand van het Nationaal Park Veluwezoom. Het Rhedense bestuurscollege wil paviljoen De Posbank in het hart van het gebied met de auto alleen nog bereikbaar houden via de Schietbergseweg vanuit het dorp Rheden.

Naar het paviljoen rijden vanuit Velp, Rozendaal of De Steeg zal dan afgelopen zijn. Automobilisten kunnen daar het gebied wel een eindje in, maar moeten hun auto achterlaten op de parkeerplaats voor Buitenplaats Beekhuizen bij Velp of parkeerplaats De Lappendeken bij De Steeg.



De Beekhuizenseweg tussen beide parkeerplaatsen wordt afgesloten voor autoverkeer. Elektrische busjes moeten vanaf de parkeerplaatsen zorgdragen voor het vervoer verder het gebied in.

Rondje Posbank

Het bekende rondje over de Posbank (bij een van de drie plaatsen erin, bij een andere plaats eruit) komt hiermee aan zijn eind. Wie vanuit Rheden naar boven is gereden, kan alleen zijn auto parkeren of terugrijden.



Wethouder Ronald Haverkamp (VVD) van de gemeente Rheden zegt dat het voorstel is ingegeven door de vele klachten over de drukte op de Posbank. Hij erkent dat die drukte zich vooral in het weekeinde voordoet, met name op zondag, maar het college kiest toch voor een afsluiting gedurende de hele week. ,,Alle horeca en bedrijven blijven met de auto bereikbaar, dat vonden we wel belangrijk”, zegt hij.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten, dat eigenaar is van park Veluwezoom, ziet het plan van het college zitten. Natuurmonumenten is zelf ook bezig met maatregelen ter beteugeling van de drukte, onder meer door aparte routes te maken voor wandelaars, mountainbikers en ruiters.



Inwoners van de gemeente Rheden en andere belanghebbenden krijgen nog de gelegenheid hun zegje te doen over het voorstel. De gemeenteraad moet er na de zomer een besluit over nemen. Concrete stappen zijn nog niet gezet. Wie voor vervoer met de elektrische busjes gaat zorgen, is nog onbekend.

Jaren tachtig

In de jaren tachtig en negentig zijn ook al pogingen ondernomen de Posbank voor autoverkeer af te sluiten, maar dat is toen niet doorgegaan vanwege fel verzet uit de omgeving. Als belangrijkste argument gold toen dat ook ouderen en gehandicapten in de gelegenheid zouden moeten blijven te genieten van het natuurgebied.