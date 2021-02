Duizenden reacties én hulp voor jonge moeder Jessica na rekening voor verrassingsbevalling in tandartsstoel

De 23-jarige Jessica Aaldering uit Velp beviel begin deze maand, zonder dat ze wist dat ze zwanger was, in een tandartspraktijk in haar dorp. Nadien ontstond er discussie over de schoonmaakkosten. Wie zou die gaan betalen?



De behandelkamer was na de bevalling flink vervuild. Het Arnhemse schoonmaakbedrijf Hommerson werd ingeschakeld om de ruimte te reinigen.



Hoewel de aanleiding niet alledaags was, is zulk schoonmaakwerk voor het bedrijf van directeur Nancy Hommerson niet onbekend. ,,Wij doen dit werk al 44 jaar lang in de hele provincie’’, vertelt ze. ,,We hebben al van alles meegemaakt.’’