Een eeuw terug stierf deze beroemde schrijver in De Steeg, nu wordt er geen boek meer van hem verkocht

Louis Couperus? Nooit van gehoord, zullen velen zeggen. Toch was hij ooit beroemd. Zondag was het precies honderd jaar geleden dat hij zijn laatste adem uitblies. In De Steeg. Boekhandelaar Walter Jansen verkoopt niks meer van hem, maar vindt tóch dat er aandacht voor Couperus moet zijn.