Een jaar geleden verloor Annica (20) haar ouders én haar woning, maar klagen wil ze niet: ‘Ik red mij wel’

Annica is na metamorfo­se helemaal klaar voor nieuwe start: ‘Heel leuk initiatief’

9 december DIDAM - Met een kersvers kapsel, mooie nagels én een nieuw setje kleding kan Annica van Eekeren haar rampjaar toch nog enigszins goed afsluiten. In een jaar tijd verloor ze beide ouders en tot overmaat van ramp moest ze ook nog haar woning in Didam verlaten. Pas na een artikel in ‘De Gelderlander’ vond ze onderdak, in Velp. De Didammers hebben haar echter nog in hun hart gesloten, blijkt uit de hartverwarmende actie van dinsdag.