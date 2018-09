Een zoen in een restaurant is 'oké', maar flikflooien? 'Nee'

Autisti­sche jongeren zwaar gedupeerd door diefstal bus

18 september VELP - Het was een machtig mooie Mercedes-Benz Viviano en ze pasten er precies in: zes bewoners en twee begeleiders. Maar de bus is vorige week gestolen. Grote ontzetting in het huis voor autistische jongeren De Schonenberg in Velp. Hoe moeten de bewoners nu naar hun dagbesteding of dansles?