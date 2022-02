Een zwart-witte tweeling geboren: Rhedense Schaapskudde telt inmiddels 40 lammeren

Sportoverzicht Arnhem Vierde NK-titel badminton­ster Mahulette, waterpo­loërs ENC verrassen koploper en Rebelle wint volleybal­top­per

In dit overzicht een rondje langs de sportvelden in de regio Arnhem. Met dit weekend het NK badminton, waterpolo van ENC, volleybal van Rebelle en Aetos en ook de dammers van CTD kwamen in actie.

19:36