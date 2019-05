‘Eend’ begint plots te roken, buurtbewoners redden klassieke auto in Rheden

De brand was even voor 17.30 uur. Toen de bestuurder de wagen aan de kant had gezet, zagen buurtbewoners het rokende voertuig staan.



Ze bedachten zich geen moment en schoten te hulp. Met behulp van een brandblusser is het vuur volledig geblust. Vermoedelijk is een technisch probleem de oorzaak van de brand.



De kever heeft veel schade opgelopen, maar is herstelbaar.