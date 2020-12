Eenzame militaire eregroet in coronatijd bij begraafplaats Heiderust in Rheden

Meijer hoopt dat het aansteken van lichtjes op begraafplaatsen aan de vooravond van Kerstmis in Rheden een vaste traditie wordt. Dit jaar bleek dat lastig, vanwege de schroom om mensen toe te laten met het oog op de maatregelen tegen corona. ,,Jammer, want we wilden het met maximaal drie mensen doen, heel kort, heel bescheiden”, zegt Meijer. ,,We hebben in aanloop zowel de gemeente als de beheerder van de begraafplaats gevraagd of het hek even open mocht zodat we binnen kaarsjes konden opsteken. Dat bleek helaas niet mogelijk.”