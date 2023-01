Eerste schop voor nieuwe wijk in Velp moet vóór eind 2024 de grond in, anders loopt Rheden 2,7 miljoen euro mis

‘Geen reden voor herstelbe­ta­lin­gen, gemeente Arnhem speelde geen rol bij roof Joodse bezittin­gen’

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft bij de roof van Joodse bezittingen in de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk geen rol gehad. Evenmin bestaan er aanwijzingen voor achterstallige gemeentebelastingen die Joodse overlevenden bij terugkeer alsnog kregen voor erfpacht en wegonderhoud. Er is dan ook geen reden om tot een vorm van herstelbetalingen over te gaan.

26 januari