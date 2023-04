Eerste vluchtelingen komen aan in hotel De Roskam in Rheden: ‘Ze moeten zich hier thuis voelen’

In hotel De Roskam in Rheden komen vrijdag de eerste Oekraïense vluchtelingen aan. Zij mogen zeker twee jaar verblijven in het hotel, dat speciaal hiervoor is opgeknapt. ,,Zolang het eind van de oorlog nog niet in zicht is, zijn opvangplekken zoals deze heel belangrijk.”