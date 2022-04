Eerste vluchtelingen trekken komende week in asielzoekerscentrum in Velp

Politie zoekt oorzaak nieuwe brand Rhederhof bij ‘onnaden­kend gedrag’ jongeren

RHEDEN - Een brand die in het voorbije paasweekeinde bij voormalig woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden woedde, kan wel eens het gevolg zijn van ‘onnadenkend gedrag’ van jongeren. Daar houdt de politie in ieder geval sterk rekening mee.

19 april