Elektricien die drugszaak Beemd verraadde moet vrezen voor liquidatie

ARNHEM - Achter hoge blauwe schermen die zijn nieuwe uiterlijk en nieuwe identiteit beschermden tegen pottenkijkers in de Arnhemse rechtszaal. Zo vertelde een 57-jarige man die ooit in Rheden woonde woensdag hoe de rollen verdeeld waren binnen het illegale miljoenenbedrijf in wiet dat volgens hem tot 2014 schuil ging achter de Velpse growshop Hydro de Beemd van drie Arnhemse compagnons van nu 53, 49 en 42 jaar.

Dat verhaal begon toen hij voor een van die drie hoofdverdachten op diens chalet in Doornenburg handig een aantal elektraproblemen oploste. Deze nu 49-jarige zakenman nodigde hem uit op het handelsbedrijf in Velp, waar hij het aanbod voor meer elektroklussen kreeg. ,,Ik begon met het repareren van schakelborden voor wietkwekerijen, maar later ging ik zelf nieuwe schakelborden ontwerpen en ook storingen op kwekerijen verhelpen”, vertelde de elektricien over zijn aandeel.

,,Ik leerde het ontwerpen van de elektra door de kunst af te kijken bij een kwekerij in Zetten waar ik de situatie fotografeerde. Later ging ik ook mee naar mogelijke locaties waar de zakenpartners in wietkwekerijen wilden investeren, om te beoordelen of ze qua elektra geschikt waren.”

Uitweg

De lucratieve klussen boden zicht op een uitweg uit de schulden waar de Rhedenaar mee kampte. Hij was betrokken bij de elektra voor twee kwekerijen aan de Weurden en Vredenseweg in Winterswijk, de Weemeweg in Epe, een pand aan de Jufferstraat/Hommelseweg in Arnhem, de Harderwijkerstraat in Deventer, Boulevard Heuvelink in Arnhem, Industrieweg in Vianen en Noorderbaan in Biddinghuizen. Het ging om grote kwekerijen met vaak duizenden planten.

Volgens de elektricien konden ‘klanten’ van Hydro de Beemd de inrichting voor een kwekerij op de pof meekrijgen, waarbij ze na de eerste oogst konden betalen. Maar de hoofdverdachten bepaalden wel of de kwekerij er kwam of niet.

Akelige dingen

De Rhedenaar werkte mee tot op gegeven moment steeds meer akelige dingen gebeurden. Toen hij moest onderzoeken of de groep werd afgeluisterd en apparatuur moest regelen waarmee ze auto’s konden volgen, zou een rivaliserende groep van De Beemd hem hebben meegenomen voor en onprettig gesprek. Ook werd zijn stiefzoon in elkaar geslagen door een bekende kickboxer die voor De Beemd zou optreden. Deze kickboxer zou zelf beschoten zijn in het Velpse bedrijfspand. Een verkoper van De Beemd zou met een wapen op zijn hoofd zijn geslagen, waarna deze mede-bendeleden uit beeld verdwenen.

Uiteindelijk besloot de Rhedenaar met de politie te gaan praten. Daarbij heeft hij over nog veel meer kwekerijen verteld dan waar de bende uiteindelijk voor wordt vervolgd, en heeft hij ook uitgelegd dat naast de kwekerijen ook in- en verkoop van hasj aan de orde van de dag was op de Beemd.

Vrees voor liquidatie

Volgens zijn advocaat moet hij vrezen voor liquidatie als zijn nieuwe identiteit bekend zou worden. De officier van justitie eiste woensdag 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen de elektricien. Een stuk lager dan de 3 jaar cel die de officier van justitie van plan is te eisen tegen diverse andere medewerkers van de wietorganisatie.

Tegen de hoofdverdachten, die naar schattingen 25 miljoen zouden hebben verdiend, is op 3 oktober 6 jaar cel (53- en 49-jarige) en 5 jaar cel geëist.

Getuige

De strafzaak tegen de verkoper die op zijn hoofd zou zijn geslagen (41, Neede) en tegen een installateur die leidingwerk deed voor De Beemd (54, Arnhem) stonden ook voor woensdag gepland, maar gingen allebei niet door. De 54-jarige installateur was al tijden zoek terwijl hij niet alleen als verdachte in zijn eigen zaak, maar ook als getuige in andere zaken werd gezocht. Hij is kort voor de zitting van woensdag boven water gekomen en werd per direct – en ook voorlopig nog - uitgebreid verhoord, wat weer gevolgen voor de andere zaken kan hebben.