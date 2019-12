Els Themmen uit Laag-Soeren hoopt dat stookalert de houtstokers aan het denken zet

,,Eindelijk een wijs woord over het stoken van houtkachels. Wilt u de gemeente Rheden hiervan op de hoogte brengen?”, reageerde ze nog dezelfde dag op het bericht op de website van De Gelderlander.

Een dag later vertelt de 55-jarige Soerense dat het stookalert in haar dorp weinig effect heeft gehad. Tijdens het uitlaten van de hond hapte ze zaterdagavond net als anders de rook van de vele houtstokers in haar dorp naar binnen. ,,Het was echt een verschrikking. Het leek wel of het park vlakbij ons dorp in de fik stond.”

Slaap met de ramen dicht

Themmen is, naar eigen zeggen, een gezonde vrouw. ,,Ik zwem en wandel. Mankeer verder niets. Maar ik heb wel last van ademhalingsproblemen als 's avonds bij mij in de straat en verderop in het dorp volop wordt gestookt. Ik slaap met de ramen dicht, omdat ik anders te veel last krijg van mijn luchtwegen.”

Ze stelt dat ze allerminst overdrijft. ,,Ik ben beslist geen zeurpiet. Ik heb nog nooit een klacht ingediend tegen wie dan ook. De mensen aanspreken die stoken? Nee, dat is niet mijn taak. Daar hebben we de gemeente voor.”

Gevraagd om fijnstofmeting

Daar richt Themmen dan ook vooral haar pijlen op. De gemeente Rheden zou op moeten treden. Themmen: ,,Ik heb ook dit jaar weer, aan het begin van het nieuwe stookseizoen, een mail gestuurd. Ik heb gevraagd om fijnstofmeting en om controle van de hoogte van de kachelpijpen. De reactie was nul komma nul. En wat heb ik aan voorlichtingsfolders op het gemeentehuis? Die moeten naar de mensen thuis worden gestuurd.”

Een woordvoerder van de gemeente weet niet of het klopt dat de mails van Els Themmen nooit zijn beantwoord. ,,Maar het is niet zo dat we geen oog hebben voor de overlast van houtstook. Hier vragen we al twee jaar aandacht voor.”

Intensief in gesprek