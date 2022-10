Enorme schade na alweer een plofkraak bij Velpse juwelier: ‘Hadden die gasten meteen in benen moeten schieten’

Update met videoVELP - De schade is gigantisch na alweer een plofkraak bij juwelier Paul van Zeeland aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Bij de kraak, dinsdagnacht rond 3.30 uur, werden zware explosieven gebruikt. De daders zijn nog niet gepakt.

,,Afschuwelijk”, reageert eigenaresse Tanja Saarberg-Van Zeeland. Volgens Saarberg was bekend dat criminelen een nieuwe plofkraak op haar bedrijf aan het voorbereiden waren. ,,Dat hebben ze een paar maanden geleden ook al geprobeerd. Toen mislukte dat”, vertelt Saarberg, die boos en verdrietig is.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de achterzijde van het pand compleet weggeblazen, vertelt Saarberg. Bij de buren gingen de ruiten aan diggelen. ,,Verschrikkelijk voor die mensen. Dit is gewoon niet eerlijk. Als je ziet hoe groot de ravage is... Ze gebruiken zóveel geweld om binnen te komen. Echt niet normaal. Nu kunnen we wéér gaan puin ruimen.”

Binnen twee minuten

Eind december 2019 was de Velpse juwelier ook doelwit van een plofkraak. Toen bliezen criminelen ‘s nachts de rolluiken aan de voorkant van het pand op, sloegen binnen de vitrines kort en klein en vertrokken binnen twee minuten met tassen vol juwelen.

Dit keer was de explosie tot in Rheden te horen. Hoe groot de buit nu is, is onduidelijk. Met een helikopter zocht de politie dinsdagochtend rond vijf uur naar de daders, maar die zijn nog niet gepakt.

Volledig scherm Een plofkraak maandagnacht bij Paul van Zeeland aan de Arnhemsestraatweg in Velp © Persbureau Heitink

Quote Als je die gasten tegenkomt, dan kun je ze toch pakken? Ze hadden die gasten meteen in de benen moeten schieten Tanja Saarberg-Van Zeeland

Bij toeval werden de daders overlopen door de politie, die al snel na de melding bij de juwelier aanwezig was. ,,Als je die gasten tegenkomt, dan kun je ze toch pakken?”, vraagt Saarberg zich af. ,,Ze hadden die gasten meteen in de benen moeten schieten.”

Tassen met inhoud

Behalve een draaiende motor lieten de daders tassen met inhoud achter vóór het pand van Paul van Zeeland. Voor de inhoud van één van die tassen is de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet: in de andere zat vermoedelijk een buit. Dinsdagochtend doen zowel de politie als de brandweer onderzoek in en rondom het pand. De omgeving is afgezet.

‘Champions League van de overvallen’

,,Zo langzamerhand zijn we beland in de Champions League van de overvallen”, zegt bedrijfsleider Gert-Jan Grandia hoofdschuddend. Inmiddels is hij 45 jaar werkzaam bij de Velpse juwelier. Al jaren slaapt hij met de telefoon naast zich. Toen Grandia dinsdagochtend om half vijf aan de Arnhemsestraatweg arriveerde, was de politie er al.

Quote Zo langzamer­hand zijn we beland in de Champions League van de overvallen. In 1995 hadden we de eerste overval. Toen kwamen ze de zaak nog binnen Gert-Jan Grandia , Bedrijfsleider Juwelier Paul van Zeeland

Grandia herinnert zich de eerste overval, in 1995. ,,Toen kwamen ze de zaak nog binnen. Dan kijk je ineens in de loop van een pistool. In 2005 hadden we een roofoverval, in 2015 een inbraak aan de achterkant, in 2019 een plofkraak aan de voorkant. En nu dit.”

Donkergrijze Alfa Romeo Stelvio

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een donkergrijze Alfa Romeo Stelvio achteruit rijdt en het hekwerk naast het monumentale pand van de juwelier ramt. In beeld verschijnen vier personen, ze dragen vermoedelijk bivakmutsen of helmen, met een lamp op hun hoofd. ,,Die auto blijkt gestolen”, weet Grandia. ,,De nummerborden zijn verwisseld.”

Op haar telefoon bekijkt Tanja Saarberg-Van Zeeland de beelden van de overval. ,,Kijk eens wat een ravage”, wijst ze op de zwartwit beelden van kapotte vitrines.

Aan de voorkant is niks te zien. De rolluiken zijn dicht. ,,Maar de puinhoop is gigantisch”, zegt Saarberg. Ze wil de zaak woensdag weer openen. ,,We moeten toch een keer weer geld verdienen. Door corona hebben we ook een flinke klap gehad. Deze maand moet ik weer belasting betalen. Ik hoop echt dat we morgen weer open kunnen.”

Juwelier Paul van Zeeland is vaker overvallen De Velpse juwelier Paul van Zeeland is vaker overvallen. Eind december 2019 was er 's nachts ook een plofkraak. Daarbij ging een rolluik en ruit aan diggelen. De politie was er vier minuten later. Maar de daders hadden slechts twee minuten nodig om acht vitrines kapot te slaan en de inhoud daarvan mee te nemen.



In 2015 werden horloges van het merk Breitling met een totale waarde van 4 ton buitgemaakt tijdens een kraak. In 2005 is de juwelier overvallen tijdens openingstijden. Personeel en tien klanten waren toen in de winkel. Als buit namen de overvallers Breitlings mee, ter waarde van 2 ton.



Paul van Zeeland is niet de enige juwelier in Velp die veel te maken heeft gehad met kraken en overvallen. Ook Juweliershuis Aalbers, dat gevestigd is aan de Hoofdstraat, was vaak slachtoffer van overvallen waarbij heel wat kostbaarheden zijn buit gemaakt. In juni 2000 raakte juwelier Hans Aalbers zelfs gewond. Hij werd in zijn been geschoten.

Kan een juwelier zich verzekeren tegen een plofkraak? Een plofkraak of een ramkraak zorgt over het algemeen voor enorme schade bij juweliers. Willen verzekeraars die schade wel verzekeren? Volgens het verbond van verzekeraars is Juwon een van de grootste verzekeraars van juweliers in Nederland. René de Langen, directeur van Juwon, laat weten dat over het algemeen iedere juwelier wel verzekerd is tegen een overval, plofkraak en ramkraak. ,,Maar ze moeten wel maatregelen nemen om dat te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van rolluiken en kluizen’’, zegt hij. ,,Bij een plofkraak zoals bij Paul van Zeeland zie je dat er vaak meer schade is aan het pand dan aan de eventuele buit. Inclusief de schade aan het interieur loopt dat al snel in de tienduizenden euro’s.’’ Volgens De Langen is een risico op een overval tijdens openingstijden lager. ,,Je ziet dat het zich verplaatst naar de nacht. Ik heb wel begrepen dat de politie zeer actief bezig is om dit soort bendes die zich bezighouden met plofkraken te pakken.’’ In Velp hadden de daders het vooral gemunt op horloges, maar De Langen vindt dat een beetje zinloos. ,,Welke schade hebben die horloges na zo’n klap. Hoe interessant is het dan eigenlijk nog voor de daders?’’