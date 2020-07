Ex-medewerker Action onterecht op staande voet ontslagen na meenemen plastic tasje van 3 cent

En toen stond Opa Gerrit (71) in zijn onderbroek in het arrestan­ten­com­plex: ‘Wat is dit voor bizars?’

19 juli VELP - Hij was zich bij zijn arrestatie van geen kwaad bewust. Toch stond Velpenaar Gerrit Modderkolk (71) even later in zijn onderbroek in het arrestantencomplex van de politie aan de Arnhemse Beekstraat. De politie zag hem onterecht voor een asbestdumper aan, bleek achteraf.