Experiment op de Posbank: natuurgebied gaat dicht als alle parkeerplaatsen vol staan

Eerste lammetje geboren bij de kudde in Rheden; ‘Misschien via een livestream meekijken’

23 januari RHEDEN - Iets vroeger dan normaal is vrijdag het eerste lammetje van de Rhedense Schaapskudde in Rheden geboren. Herderin Cynthia Berendsen is dolblij. ,,Het is wel jammer dat we door de coronamaatregen als bedrijf gesloten zijn en straks niemand van de lammetjes kan genieten als de situatie niet verandert.’’