Fietsen maken met anderhalve meter afstand, dat lukt prima bij Gazelle in Dieren

DIEREN - Roodwit lint op de vloer markeert de afstand die mensen moeten houden als ze het complex van Gazelle binnenkomen. Tussen de werkplekken staan houten staanders met plexiglas schermen, bij de ingang is er desinfectiemiddel en liggen mondkapjes. Na drie weken is de productie in de Dierense rijwielfabriek weer begonnen. Mét coronamaatregelen.

De fabriek was dicht vanwege de coronacrisis. Vorige week kwam de productie weer op gang. Mét een hoop aanpassingen op de werkvloer, om het besmettingsgevaar voor werknemers te beperken.

Er wordt bijvoorbeeld gewerkt in shifts, zodat niet te veel mensen tegelijk binnenlopen. Aan de productiebanen werkt de helft van de mensen. Naast elke plek is er één leeg. Iedereen voert nu twee taken uit, in plaats van één taak. Even wennen was het wel voor de medewerkers. Maar langzaam wordt het gewoner: afstand houden, niet naast iemand gaan staan als ergens even hulp nodig is. ,,Het geeft heel veel energie dat we weer open zijn”, zegt directeur Huub Lamers.

Vanaf de eerste dag goed

,,Toen we dicht gingen, was dat heel onwerkelijk. Deze periode is ons hoogseizoen”, vertelt Gerco Oosterink (50), director operations en supply chain. Nu de fabriek weer draait, voelt het een beetje als terug naar normaal. Ondanks de maatregelen. ,,Het ging vanaf de eerste dag goed. We moesten maar af en toe mensen aanspreken.”

Volledig scherm Voldoende afstand houden tot elkaar is op dit moment gewaarborgd in de rijwielfabriek van Gazelle. © Gerard Burgers

Elke ochtend staat er een bedrijfshulpverleningsteam bij de ingang om de binnenkomst van medewerkers in goede banen te leiden. En hoewel de fabriek weer draait, ligt de productie nog fors lager dan normaal. Minder dan de helft. Dat komt onder meer doordat er minder mensen tegelijk kunnen werken vanwege de coronamaatregelen.

Vraag en aanbod nog niet in balans

Tot enorme tekorten in het aanbod aan fietsen heeft de lagere productie nog niet geleid, al moeten volgens directeur Huub Lamers ,,vraag en aanbod nog wel in balans worden gebracht.” Hij hoopt dat de productie de komende tijd langzaam verder opgevoerd kan worden. ,,Mensen moeten eerst weer een flow krijgen.”

Inmiddels is het een week geleden dat de productie weer begon. De nieuwe maatregelen waren even wennen, zegt fabrieksmedewerker Orhan Zeki (38). ,,Maar dat gaat snel. Je werkt met minder man, dus je hebt meer taken. Normaal doe ik de bagagedragers en de koplampen, nu ook de displayhouders.”

Dicht tijdens jubileum

Zeki werkt al twintig jaar bij Gazelle. Hij begon er op 10 april 2000. Tijdens zijn jubileum was de fabriek dicht. ,,Drie weken vrij was wel even lekker, maar ik ben blij dat ik nu weer aan het werk kan.” Of hij zich ook veilig voelt? ,,Ja. Dankzij alle maatregelen. Ik vind dat ze het goed doen. Dat is lang niet in alle fabrieken zo.”

Of de vraag naar fietsen door de coronacrisis is geraakt, is onduidelijk. ,,We merken wel dat het online drukker is", aldus woordvoerder Kars. ,,En sinds gisteren zijn de experience centers, waar mensen fietsen kunnen testen, weer op afspraak geopend. Veel afspraken zijn al gemaakt.”