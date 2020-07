Fietsenfabriek Gazelle in Dieren ontruimd vanwege containerbrand

Bezoekers kasteel­tuin Middachten overwel­digd door rozen­pracht

5 juli DE STEEG - Een toerist uit Groningen fotografeert een roos in de rozentuin van kasteel Middachten in De Steeg. De rozentuin is momenteel op zijn mooist en is zeer in trek bij het publiek. ,,Wat is het prachtig hier”, zegt de man, die met zijn vrouw in Arnhem op de camping staat en foto-hobbyist is.