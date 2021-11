Fietser ernstig gewond naar het ziekenhuis na ongeluk op Kanaalweg in Laag-Soeren

Koren in regio liggen niet dwars en gaan van hun leden gewoon de QR-code vragen

ARNHEM / DIEREN / OOSTERBEEK - Koorbesturen in de regio Arnhem lijken over het algemeen bereid bij repetities van hun leden een corona-QR-code te vragen. ,,We willen zingen en uitvoeren", zegt Marijke Liet van het Oratoriumkoor Veluwezoom in Dieren. ,,Als die code daarvoor een voorwaarde is, dan gaan we die vragen.”

3 november