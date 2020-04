Fietser overlijdt na botsing met tankwagen in Spankeren

Eén nieuwe ziekenhuis­op­na­me in Arnhem en Renkum

9 april ARNHEM - Zowel in Arnhem als in Renkum is in de afgelopen 24 uur een persoon opgenomen in het ziekenhuis voor besmetting van het coronavirus. De teller staat donderdag in Arnhem op 49 ziekenhuisopnamen.