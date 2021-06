Fietsers: Hé, wat steekt daar nou uit tussen het riet in Dieren?

Twee jongemannen die rond 02.00 uur over de rotonde fietsten zagen de auto in het riet langs het kanaal liggen. De fietsers controleerden of er iemand in het voertuig zat. Dat bleek niet het geval. De bestuurder is vermoedelijk na het ongeval uitgestapt, heeft zijn auto op slot gedaan en de plek van het ongeval verlaten.