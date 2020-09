Fietsster komt hard ten val nadat ‘zadel van e-bike afbreekt’ en raakt gewond

Burgemees­ter Van Eert van Rheden sluit Café De Sok in Velp na ontdekking van ‘enkele veroorde­lin­gen’ van uitbater

10 september VELP Café De Sok aan de Overhagenseweg in Velp is op last van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden gesloten. Van Eert is hiertoe overgegaan ‘omdat de uitbater in de afgelopen periode enkele malen veroordeeld is geweest', zo meldt de burgemeester in een verklaring.