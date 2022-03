FIOD vindt 92.000 euro cash in huis van man (47) en verdenkt hem van witwassen

Naast zijn huis werden twee opslagboxen van de man in Arnhem en Lunteren doorzocht.



De verdachte viel op doordat hij in vijf jaar tijd ruim 950.000 euro contanten liet storten op zijn rekeningen bij verschillende banken. Ook nam hij grote bedragen op. Daarop begon de FIOD een onderzoek.



Volgens de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft de Rhedenaar ‘geen inkomen dat deze stortingen en opnames kan verklaren’. De inspecteurs zijn dan ook aan het zoeken naar de herkomst van het geld, melden ze in een korte verklaring.



De aanname is dat er sprake is van witwassen. Met welke activiteiten het geld is verdiend, is momenteel volgens een woordvoerder nog niet duidelijk.