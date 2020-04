Flink stuk heide brandt af bij Rozendaal

Mooi weer in coronatijd: ‘Elke dag er eventjes uit. Dat moet kunnen’

17:24 ARNHEM/ RHEDEN/ ROZENDAAL - Net als zaterdag was het ook zondag rustig in de natuurgebieden en parken in en om Arnhem. Stil werd het zondagmiddag zeker niet. Daar zorgden de grote groepen motoren voor. De wandelaars en fietsers waren in de minderheid afgelopen weekend.