Flyers over vermiste Frans (72) opgehangen op alle treinstations in Achterhoek en Liemers

indebuurt.nl Zon, muziek en paradijsvo­gels: 11 x nagenieten van Free Your Mind in Arnhem [FOTO'S]

Dat was ‘m! De twintigste editie van Free Your Mind op de Stadsblokken in Arnhem. Het was een zonovergoten festijn met muziek, zinderende lichtshows en uitbundig geklede festivalgangers.