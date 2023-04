Frans volbracht zijn vaders droom en zeilde de wereld rond: ‘Toen hij overleed, herdacht ik hem op zee’

In zijn tijdelijke woning in Rheden is Budel (52) nog aan het bijkomen van zijn onvergetelijk avontuur en historische zeilprestatie. Samen met Ysbrand Endt werd hij de winnaar van de Globe 40, met hun boot Sec Hayai. De zeilrace duurde in totaal negen maanden en was verdeeld in acht etappes (legs).