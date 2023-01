Gaat moordenaar van Marjolein (35) eindelijk vertellen wat er is gebeurd? ‘We kunnen nog steeds niet rouwen’

Rhedenaar Toon zwijgt over dood Marjolein (35), ondanks indringen­de oproep moeder: ‘Had ze pijn, wat waren haar laatste woorden?’

Hoe is Marjolein Bosch (35) uit Eerbeek vorig jaar aan haar eind gekomen? Verdachte Toon H. (30) uit Rheden zwijgt dinsdag in alle toonaarden bij de rechtbank in Zutphen. Zelfs als Marjoleins moeder hem rechtstreeks en indringend toespreekt. ,,Had ze pijn, wat waren haar laatste woorden? Zég iets, om ons leven draaglijker te maken.” Maar Toon schudt zijn hoofd.

31 augustus