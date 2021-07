Geen geld voor afrastering omdat Rhedense schaapskooi net buiten leefgebied wolf staat

Meer vrijwilli­gers om te voorkomen dat weduwnaar Jan (82) vereen­zaamt: in Rheden wordt de zorg hervormd

5 juli DE STEEG - Vrijwilligers krijgen in de gemeente Rheden een steeds belangrijkere rol bij de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Want een vraag om hulp is lang niet altijd een vraag om professionele zorg, zeggen de wethouders Gea Hofstede (PvdA) en Marc Budel (CDA).