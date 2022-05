Geen treinen tussen Arnhem en Dieren: mogelijk asbest op spoor na brand

Eerste vluchtelin­gen trekken komende week in asielzoe­kers­cen­trum in Velp

VELP - De eerste bewoners trekken volgende week in het asielzoekerscentrum aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp. Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers die nu nog in een voormalig klooster in Duiven wonen.

21 april