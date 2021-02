Geen treinen tussen Arnhem en Zutphen door ongeluk op spoor

Video/Update 19-jarige automobi­list uit Doesburg slaat over de kop en raakt zwaarge­wond op A348 bij Rheden

13 februari RHEDEN - Een 19-jarige man uit Doesburg is zaterdagochtend vroeg op de A348 bij Rheden ernstig gewond geraakt. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en sloeg met zijn auto meerdere keren over de kop.