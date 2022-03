Geen treinen tussen Dieren en Zutphen door een aanrijding op het spoor

Man (71) beschul­digd van aanranden meisje (16) op manege: ‘Ik denk dat ze het verkeerd geïnterpre­teerd heeft’

ARNHEM - Was het zoenen en aanraken van een meisje toen ze 16 en 17 jaar was op een manege in de gemeente Rheden grensoverschrijdend? Nee, reageerde een 71-jarige bewoner vrijdag voor de rechtbank. ,,Ik ben nu eenmaal een mensenmens. We dollen, maken woordgrapjes. Ik sla makkelijk een arm om iemand heen.”

25 maart