Gehuurde Bentleys en 164.000 euro aan spullen van Wehkamp; fraudeur (26) moet de cel in

Twee woningen in café-restaurant De Harmonie in Laag-Soe­ren, nieuw wijkje eromheen

15:48 LAAG-SOEREN - Café-restaurant De Harmonie in Laag-Soeren maakt plaats voor een nieuw wijkje met in totaal negentien woningen. Twee ervan komen in het hoofdgebouw van De Harmonie zelf, dat blijft staan. De bijgebouwen worden afgebroken.