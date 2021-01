Gemeente sluit toegangswegen naar Posbank af: ‘Het is te druk’

Arnhem groeit door, maar wel minder snel

9 januari ARNHEM - Het inwonertal van Arnhem is in het afgelopen jaar met 1144 personen gegroeid naar 162.515. Daarmee was de bevolkingsgroei wat minder dan in het jaar daarvoor toen er 1759 mensen bijkwamen. De groei in de Gelderse hoofdstad staat in contrast met Nijmegen, waar het aantal inwoners in 2020 juist terugliep.